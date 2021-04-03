В ОБСЕ прокомментировали заявление ЛНР о применении ВСУ артиллерии

https://static.news.ru/photo/1b75c2d8-9493-11eb-ae44-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Представитель Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Драгана Николич-Соломон прокомментировала заявление ЛНР о применении Вооружёнными силами страны артиллерии для обстрела поселений республики. Они отметила, что все наблюдения будут зафиксированы в ежедневных отчётах, если таковые будут. Её слова приводит РИА Новости.

Относящиеся к делу наблюдения при их наличии будут отражены в ежедневных отчётах СММ, доступных всем на сайте ОБСЕ на трёх языках, — сказала Николич-Соломон.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский военнослужащий подорвался на мине и погиб в Донбассе в районе населённого пункта Шумы.