В мире за сутки выявили 500 тысяч случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/26bbb156-326f-11eb-bcc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За прошедшие 24 часа число заболевших коронавирусом составило более 564 тысяч. Жертвами опасного вируса стали 8985 человек. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев заражения специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке. На этих двух континентах заболели 258 тысяч жителей. В Европе за сутки заразились 210 тысяч человек.

Всего в мире с начала пандемии выявлено более 61,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 миллиона человек.

Между тем, на этой неделе число подтверждённых случаев коронавируса в России не раз становилось антирекордным. Так, прирост заражённых за этот период почти сравнялся с показателями сентября, а число жертв за семь дней стало больше, чем за весь последний месяц лета. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией, писал NEWS.ru.