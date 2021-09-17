В мире может появиться «второй Евросоюз»

На открытии саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) президент Эквадора Гильермо Лассо предложил выстроить интеграционные процессы между латиноамериканскими странами и государствами Карибского бассейна по принципу Евросоюза. Об этом пишет MK.ru.
Глава Эквадора
Он добавил, что с появлением общего рынка, новый союз позволит «нарастить богатства» и привлечь внимание всего мира. В качестве примера конструктивных межгосударственных отношений, президент Эквадора рассказал про успешную борьбу с коронавирусом в его стране. Благодаря конструктивному сотрудничеству с Россией, США, Китаем и отдельными странами ЕС, в республике удалось решить вопрос с вакцинацией.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объяснил, почему Париж не стал отзывать посла из Лондона. Он обозвал британцев «оппортунистами» и отметил, что консультироваться с послом в Великобритании просто не было смысла.