В мире может появиться «второй Евросоюз»

На открытии саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) президент Эквадора Гильермо Лассо предложил выстроить интеграционные процессы между латиноамериканскими странами и государствами Карибского бассейна по принципу Евросоюза. Об этом пишет MK.ru.

Глава Эквадора призвал лидеров соседних стран отказаться от идеологических разногласий. По его мнению, только так можно начать строить отношения, основываясь на прагматизме. При этом Лассо отметил, что в новом союзе, прежде всего, нужно развивать экономическую интеграцию и лишь затем политическую.

Он добавил, что с появлением общего рынка, новый союз позволит «нарастить богатства» и привлечь внимание всего мира. В качестве примера конструктивных межгосударственных отношений, президент Эквадора рассказал про успешную борьбу с коронавирусом в его стране. Благодаря конструктивному сотрудничеству с Россией, США, Китаем и отдельными странами ЕС, в республике удалось решить вопрос с вакцинацией.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан объяснил, почему Париж не стал отзывать посла из Лондона. Он обозвал британцев «оппортунистами» и отметил, что консультироваться с послом в Великобритании просто не было смысла.