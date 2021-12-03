В Минобороны Украины предрекли скорую «эскалацию со стороны России»

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о возможной масштабной «эскалации со стороны РФ» в ближайшее время. Наиболее вероятным в этом смысле украинская разведка называет конец января, пишет РИА Новости.

Отмечаю, что эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, — сказал Резников, выступая в Верховной раде.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и её западные партнёры обсуждают пакет сдерживания России «от агрессивных действий». Он включает меры по трём направлениям, первое из которых представляет собой «чёткую коммуникацию» относительно «непоправимых последствий» вторжения России. Второе направление предполагает разработку пакета санкций, который «будет молниеносно применён в случае, если Россия прибегнет к военной операции». Третье направление предусматривает углубление военно-технического сотрудничества Украины и её партнеров для укрепления обороноспособности страны.

До этого он выразил уверенность, что если Россия решится на войну с Украиной, то это будет бойня, поскольку украинские вооружённые силы несравненно сильнее, чем в 2014 году. В Кремле заверили, что Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины и не намерена на неё нападать.