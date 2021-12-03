Глава украинского МИД рассказал о готовящихся мерах по сдерживанию России

Пакет сдерживания России «от агрессивных действий» включает меры по трём направлениям, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, который участвует в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. Он сообщил о «непоправимых последствиях» и новом пакете санкций для России в случае проведения военной операции на территории Украины, а также об укреплении обороноспособности Украины с военными партнёрами.

Это будут санкции очень тяжёлые для неё экономически, — заявил министр в видеообращении в Facebook.

По его словам, в ходе двусторонних встреч обсуждаются в том числе меры, которые планируется предпринять в случае военных действий России на территории Украины. Первая из них представляет собой «чёткую коммуникацию» относительно «непоправимых последствий», которые будут иметь эти действия. Второе направление предполагает разработку пакета санкций, который «будет молниеносно применён в случае, если Россия прибегнет к военной операции».

Третье направление предусматривает углубление военно-технического сотрудничества Украины и её партнеров для укрепления обороноспособности страны. Министр подчеркнул, что по всем этим направлениям «ведётся активная и оживлённая работа».

Ранее глава украинского МИД выразил уверенность, что если Россия решится на войну с Украиной, то это будет бойня, поскольку украинские вооружённые силы несравненно сильнее, чем в 2014 году. В Кремле заверили, что Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины и не намерена на неё нападать.