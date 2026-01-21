В Минэнерго высказались о стратегическом партнерстве России с Ираном

Россия сохраняет приверженность планам развития стратегического партнерства с Ираном и продолжает подготовку к заседанию межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили в Минэнерго РФ по итогам заседания российской части постоянной российско-иранской комиссии с участием министра энергетики Сергея Цивилева. В министерстве подчеркнули, что двустороннее взаимодействие между Москвой и Тегераном развивается в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

Наша работа по развитию российско-иранских отношений продолжается, запланированные мероприятия межправкомиссии состоятся по графику, — отметил глава Минэнерго.

В сообщении также отмечается, что 19-е заседание российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству запланировано на 16–18 февраля и пройдет в Тегеране.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки внешних сил дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Иране вызывают глубокое беспокойство. По его словам, такие попытки декларируются.