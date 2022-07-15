В МИД Японии раскритиковали признание Северной Кореей республик Донбасса Глава МИД Японии Хаяси: признание ДНР и ЛНР Северной Кореей неприемлемо

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Есимаса Хаяси

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси назвал неприемлемым признание Северной Кореей Донецкой и Луганской народных республик, пишет РИА Новости. По его словам, Донбасс остается территорией Украины и его желание независимости нарушает территориальную целостность страны.

По поводу так называемой Донецкой Народной Республики и по поводу так называемой Луганской Народной Республики и их так называемой независимости: являются территорией Украины. Их признание нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, является нарушением международного права и является неприемлемым, — сказал Хаяси.

Ранее в посольстве КНДР в Москве заявили, что уже признали независимость ЛНР и ДНР. Северокорейские СМИ сообщили, что Пхеньян собирается развивать отношения с обеими республиками Донбасса, строить их, исходя из принципов дружбы и мира. В МИД Украины в ответ решили разорвать дипломатические отношения с КНДР, прекратить с ней все политические и экономические связи.