В МИД России заявили, что не допустят размещения НАТО на Украине и в Грузии

Москва ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии. Об этом в эфире на YouTube-канале «Соловьёв Live» заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на то, чтобы её в очередной раз "заболтали" по вопросу расширения НАТО.

Или ответ будет совсем другой, — подчеркнул он.

Ранее глава российской делегации заявил, что США придется вступать в диалог с Россией по гарантиям безопасности независимо от того, хотят они этого или нет. По его словам, в противном случае руководством России будут предприняты действия, направленные на снижение угрозы со стороны НАТО, которые будут включать в том числе и военный ответ.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что предложения по безопасности, которые Россия передала США, не развеяли озабоченности Вашингтона. По его мнению, любые переговоры должны вестись на принципах взаимности.

Проекты соглашений по безопасности 17 декабря опубликовал МИД РФ. Согласно документам, Москва предлагает НАТО взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, присоединение Украины и других стран бывшего СССР.