В МИД РФ указали на расхождение повесток Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/72b750fe-c1ff-11eb-9bca-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повестки лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена не совпадают, но в МИД готовы реагировать на любую постановку вопросов с американской стороны. Об этом сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.

Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже, — заявил российский дипломат.

По его словам, Вашингтон должен быть готов в ближайшие дни ждать от Москвы «некомфортных сигналов». При этом Рябков подчеркнул, что не имеет в виду встречу первых лиц государств.

Ранее стало известно, что Байден намерен в ходе общения с Путиным поднять вопрос о соблюдении прав человека в РФ. Об этом он заявил в ходе выступления в штате Делавэр по случаю Дня памяти, когда американцы вспоминают погибших военных.

Саммит лидеров России и США пройдёт 16 июня в Женеве. Эта встреча станет первой с момента вступления Байдена в должность президента. Поездка Путина в Женеву будет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Палестину и Израиль.