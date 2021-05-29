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В МИД РФ указали на расхождение повесток Путина и Байдена

13:34, 31 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повестки лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена не совпадают, но в МИД готовы реагировать на любую постановку вопросов с американской стороны. Об этом сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.

Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже, — заявил российский дипломат.

По его словам, Вашингтон должен быть готов в ближайшие дни ждать от Москвы «некомфортных сигналов». При этом Рябков подчеркнул, что не имеет в виду встречу первых лиц государств. 

Ранее стало известно, что Байден намерен в ходе общения с Путиным поднять вопрос о соблюдении прав человека в РФ. Об этом он заявил в ходе выступления в штате Делавэр по случаю Дня памяти, когда американцы вспоминают погибших военных.

Саммит лидеров России и США пройдёт 16 июня в Женеве. Эта встреча станет первой с момента вступления Байдена в должность президента. Поездка Путина в Женеву будет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Палестину и Израиль.

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