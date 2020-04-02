В МИД РФ рассказали, кто оплатил медицинский груз для США

https://static.news.ru/photo/1dfd4cfc-74d6-11ea-97a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Постпредство РФ при ООН/ТАСС

Доставленное из России в США медоборудование наполовину оплачено Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а наполовину американской стороной. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что надеются на совместную работу с США в борьбе с противодействием коронавируса.

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что Вашингтон приобрёл медицинское оборудование у России. Оно прибыло в Нью-Йорк 1 апреля. Она подчеркнула, что Вашингтон и Москва будут поддерживать друг друга и дальше во время кризисов.

NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время пандемии коронавируса необходимо международное взаимодействие. Комментируя отправку оборудования в США, Песков подчеркнул, что ни одно государство в мире не сможет справиться с коронавирусом без поддержки со стороны.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что гуманитарная помощь Штатам — «необходимое измерение» деятельности России.

В настоящий момент в США зарегистрировано 216 722 случаев заражения коронавирусом. Скончались 5137 человек, излечились 8672 пациента. В мире число заболевших превысило 951 тысяч.