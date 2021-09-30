В России озаботились заявлением Британии о наращивании ядерных арсеналов

Россия выражает озабоченность заявлениями Лондона о наращивании ядерного потенциала, а также планами Австралии, Великобритании и США по военному партнёрству AUKUS. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе выступления на публичной дискуссии в Женевском центре политики безопасности. Его слова приводит ТАСС.

Рябков подчеркнул, что партнёрство AUKUS позволит Австралии после 18 месяцев консультаций и нескольких годов попыток приобретать атомные подводные лодки в достаточном количестве, чтобы войти в пятёрку стран по этому типу вооружений.

Это большой вызов международному режиму нераспространения, — сказал замминистра МИД.

США, Великобритания и Австралия объявили, что создают новый военный блок. Партнёрство в области обороны и безопасности назвали AUKUS, оно предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США.

Ранее Рябков рассказал, что Россия направила США вопросы в связи с созданием AUKUS. Москва также планирует задать их Лондону и Канберре.