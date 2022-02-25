В МИД Франции передали сведения о преступлениях Украины в Донбассе

Посольство России в Париже предоставило МИД Франции свидетельства военных преступлений Украины в Донбассе. Об этом сообщается в заявлении посольства, которое цитирует РИА Новости. Материалы были также направлены в крупнейшие СМИ и правозащитные организации.

Посольство России в Париже передало в МИД Франции фотоматериалы, свидетельствующие о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Донбассе, ответственность за совершение которых лежит на руководстве Украины, — рассказали в российской дипмиссии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого передал просьбу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах. Макрон добавил, что будет работать над прекращением боевых действий на Украине. По его словам, осуждая действия России и применяя к ней санкции, необходимо оставлять открытым путь для контактов с Москвой, чтобы добиться перемирия, «когда условия это позволят».

После этого министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что в Европе и США на данный момент ни у кого нет желания воевать с Россией. Министр отметила, что Франция намерена добиться скорейшего завершения конфликта на Украине.