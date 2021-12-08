МИД Британии дал Ирану последний шанс вернуться к ядерной сделке

Переговоры в Вене станут последним шансом для Ирана вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, заявила глава британского МИД Лиз Трасс, передаёт РИА Новости. Заседание Совместной комиссии Ирана и пятёрки международных посредников — России, Великобритании, Германии, Китая и Франции — состоится 9 декабря. Стороны вновь соберутся после перерыва на консультации по поводу предложенных Ираном проектов соглашений.

Переговоры возобновятся завтра в Вене, и это действительно последний шанс для Ирана подписать, и я настоятельно призываю его это сделать, — передаёт агентство слова Трасс.

О возобновлении переговоров объявил заместитель генсека Европейской внешнеполитической службы и главный переговорщик ЕС Энрике Мора. Седьмой раунд переговоров в Вене по иранской ядерной программе начался 29 ноября. В ходе него обсуждается вопрос снятия с Тегерана американских санкций. В начале декабря сообщалось, что стороны переговоров отправятся в свои столицы для получения необходимых консультаций по поводу предложенных Ираном проектов соглашений.

Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) в 2015 году. Предполагалось, что в обмен на ограничение ядерной программы Ирана со страны будут сняты санкции. В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жёстких санкций против Тегерана. В ответ Иран пообещал поэтапно сокращать свои обязательства в рамках соглашения.

Ранее появилось сообщение, что американская администрация видит необходимость в расширении ядерной сделки с Ираном на основании уже существующих договорённостей. Об этом заявил спецпредставитель по Ирану Роберт Малли. Дипломат подчеркнул, что США должны иметь возможность вести переговоры с Ираном «о чём-то более сильном и широком, нежели то, что согласовано в рамках СВПД».