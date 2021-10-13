В МИД Армении призвали решать вопрос Карабаха мирным путём

Применение силы не может стать основой для решения Карабахского конфликта, вопрос должен получить политическое урегулирование путём переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщил глава МИД Армении на встрече со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром, трансляция которой опубликована на официальной странице внешнеполитического ведомства страны в YouTube. Он также отметил, что в настоящее время планируется визит сопредседателей в регион, детали которого станут известны в ближайшие дни.

Армения подчёркивает, что применение силы не может стать основой для решения Карабахского конфликта. Он должен быть урегулирован путем мирных переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. Мы высоко ценим заявление МИД Индии в мае этого года о необходимости вывода ВС Азербайджана с суверенной территории Армении, — сказал Мирзоян.

По словам министра, Индия также может внести вклад в установление стабильности, мира и развития Южного Кавказа. Он подчеркнул, что Армения высоко ценит её принципиальность и приверженность мирному урегулированию конфликта.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в своём телефонном звонке президенту России Владимиру Путину поблагодарил его за посреднические усилия по установлению мира на Южном Кавказе. По его словам, богатейший опыт государственной и политической деятельности, ориентированной на развитие России, последовательные усилия, направленные на ещё большее упрочение роли страны на мирօвой арене, снискали заслуженное уважение политика на родине и за рубежом.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме этого, в регионе разместились российские миротворцы.