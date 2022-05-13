В Мексике выявили первые случаи гепатита неизвестного происхождения у детей В мексиканском штате Нуэво-Леон выявили первые случаи неизвестного гепатита у детей

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Первые четыре предполагаемых случая заражения гепатитом неизвестного происхождения среди детей выявили мексиканские специалисты. Все они зарегистрированы в штате Нуэво-Леон на северо-востоке страны. Об этом сообщила глава регионального управления здравоохранения Ана Роса Эскамилья, её слова приводит газета El Financiero.

В Нуэво-Леоне мы получили сообщения о четырёх пациентах в различных государственных и частных медицинских учреждениях. До настоящего времени их состояние остается стабильным. Это дети разных возрастов, — сказала Эскамилья.

Она добавила, что полная информация о заболевших будет обнародована позднее.

26 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об изучении случаев острого гепатита неизвестного происхождения. К 10 мая были зарегистрированы 348 случаев в странах Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Испания), а также в других странах мира (Канада, Израиль, Япония, США).

Основные симптомы заражения новым вирусом схожи с кишечной инфекцией — это боль в животе, тошнота, диарея. У некоторых детей поднимается температура. На втором этапе проявляются признаки гепатита: кожа вокруг глаз и глазные яблоки желтеют, в крови повышается концентрация печёночных ферментов, стул становится неестественно жёлтого цвета.

В настоящее время точную причину вспышки не может определить ни один специалист. Некоторые учёные связывают это с пандемией коронавируса, его мутациями и ослаблением организма людей.