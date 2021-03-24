В Мексике сбежал экипаж самолёта, задержанный с поддельным «Спутником V»

Граждане Гондураса, которые были задержаны в Мексике во время перевозки на частном самолёте поддельной вакцины «Спутник V», сбежали из отеля, где их разместили.
По данным мексиканской Генпрокуратуры, сотрудники таможни передали холодильник с ампулами и воздушное судно в распоряжение прокуратуры, после чего началось расследование.
Миграционную службу попросили выдать иммиграционные уведомления пилоту и пассажирам, размещённым в отеле, однако те скрылись от наблюдения, — говорится в сообщении ведомства.
На прошлой неделе власти Мексики задержали в аэропорту южного штата Кампече частный самолёт Cessna, на борту которого обнаружились более тысячи ампул вещества с маркировкой российской вакцины от COVID-19. Также были задержаны семь граждан Гондураса.
Российский фонд прямых инвестиций после изучения снимков изъятой партии заявил, что это подделка, и выразил мексиканскому правительству благодарность за работу по выявлению контрафакта.
Накануне гондурасская компания Grupo Karim прокомментировала инцидент с самолётом. В компании отметили, что в планах было доставить в Гондурас для своих сотрудников вакцину от коронавируса. При этом там отвергли обвинения в попытке незаконного ввоза препарата на территорию страны,
Ранее NEWS.ru писал, что тысячи доз поддельных препаратов от коронавирусной инфекции были изъяты в ЮАР и Китае. Китайская полиция также вскрыла сеть по продаже поддельных вакцин.