В Мексике сбежал экипаж самолёта, задержанный с поддельным «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/e467b656-8d31-11eb-8dd1-96000091f725_660.jpg Фото: Luis Barron/The Photo Access/Global Look Press

Граждане Гондураса, которые были задержаны в Мексике во время перевозки на частном самолёте поддельной вакцины «Спутник V», сбежали из отеля, где их разместили.

По данным мексиканской Генпрокуратуры, сотрудники таможни передали холодильник с ампулами и воздушное судно в распоряжение прокуратуры, после чего началось расследование.

Миграционную службу попросили выдать иммиграционные уведомления пилоту и пассажирам, размещённым в отеле, однако те скрылись от наблюдения, — говорится в сообщении ведомства.

На прошлой неделе власти Мексики задержали в аэропорту южного штата Кампече частный самолёт Cessna, на борту которого обнаружились более тысячи ампул вещества с маркировкой российской вакцины от COVID-19. Также были задержаны семь граждан Гондураса.

Российский фонд прямых инвестиций после изучения снимков изъятой партии заявил, что это подделка, и выразил мексиканскому правительству благодарность за работу по выявлению контрафакта.

Накануне гондурасская компания Grupo Karim прокомментировала инцидент с самолётом. В компании отметили, что в планах было доставить в Гондурас для своих сотрудников вакцину от коронавируса. При этом там отвергли обвинения в попытке незаконного ввоза препарата на территорию страны, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что тысячи доз поддельных препаратов от коронавирусной инфекции были изъяты в ЮАР и Китае. Китайская полиция также вскрыла сеть по продаже поддельных вакцин.