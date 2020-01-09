Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Cenapred сообщил об извержении крупнейшего мексиканского вулкана Попокатепетль. Уточняется, что столб пепла в высоту составляет три километра.
В 6 часов 33 минуты был зафиксирован взрыв с умеренным содержанием пепла. Столб дыма составлял три километра в высоту с направлением на северо-восток. Сохраняется «жёлтый» уровень опасности, фаза 2, приближаться к вулкану настоятельно не рекомендуется, — говорится в сообщении Cenapred в Twitter.
Как ранее писал NEWS.ru, 1 января 2020 года вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Северных Курил, выбросил столб пепла на высоту 2,5 км над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 5 км в северо-восточном направлении.