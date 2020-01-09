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Президент Абхазии Рауль Хаджимба отказался уходить в отставку со своего поста. Он принял решение не обращать внимания на требование оппозиции.

Я остаюсь на своём посту и выполняю данные мне Конституцией обязанности, — цитирует политика «Интерфакс». Как писал NEWS.ru ранее, парламент Абхазии предложил президенту республики Раулю Хаджимбе уйти в отставку. Политику...