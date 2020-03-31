https://static.news.ru/photo/2292447c-73e4-11ea-b6da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainer Droese via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

В госпитале мексиканского города Монклова, штат Коауила, 29 сотрудников оказались заражены COVID-19. Речь идёт о врачах и медсёстрах, они сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции, результаты которых оказались положительными.

Вспышка произошла после того, как один из докторов, принимавший пациента в частном кабинете, заразился от него коронавирусом. Врач продолжил ходить на работу и передал инфекционное заболевание коллегам, пишет Reuters.

Доктор был госпитализирован, он находится в изоляции в отделении интенсивной терапии. Как отмечает агентство, никто из пациентов не заразился. На территории Мексики выявлено более 1200 случаев инфицирования коронавирусом, 29 заражённых скончались.

Первой жертвой COVID-19 в стране стал пациент с диабетом. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор попросил бизнесменов помочь государству. Он призвал предпринимателей сохранять зарплату работникам во время карантина и введённого режима чрезвычайной ситуации, который продлится месяц, писал NEWS.ru.