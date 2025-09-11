Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 09:05

В Мехико резко выросло число пострадавших при взрыве автоцистерны

Правительство Мехико: число пострадавших при взрыве достигло 90 человек

Фото: Alex Dalton/ Eyepix Group/Global Look Press

Число пострадавших при взрыве автоцистерны в Мехико выросло до 90, сообщила в соцсети X глава города Клара Бругада. При этом в результате ЧП погибли четыре человека. По словам градоначальника, из госпитализированных раненых уже выписали 10 пациентов.

Информирую о том, что <…> четыре человека погибли, <…> 90 пострадали, — написала Бругада.

Ранее глава Мехико заявила, что по меньшей мере 57 человек пострадали в результате взрыва газовой автоцистерны. Она отметила, что в городе перевернулась цистерна объемом 49,3 тысячи литров. Бругада добавила, что все граждане были госпитализированы в разные медучреждения города. Повреждения получили также 18 автомобилей.

До этого на окраине Вильнюса загорелась станция разлива сжиженного газа. В результате инцидента пострадал рабочий предприятия, его отвезли в больницу. Также в радиусе одного километра от места ЧП начали эвакуацию. В МВД Литвы отметили, что пожар на станции мог быть связан с нарушениями условий эксплуатации. В тушении огня участвовали много пожарных, также применялся беспилотник.

