В Мехико резко выросло число пострадавших при взрыве автоцистерны Правительство Мехико: число пострадавших при взрыве достигло 90 человек

Число пострадавших при взрыве автоцистерны в Мехико выросло до 90, сообщила в соцсети X глава города Клара Бругада. При этом в результате ЧП погибли четыре человека. По словам градоначальника, из госпитализированных раненых уже выписали 10 пациентов.

Информирую о том, что <…> четыре человека погибли, <…> 90 пострадали, — написала Бругада.

Ранее глава Мехико заявила, что по меньшей мере 57 человек пострадали в результате взрыва газовой автоцистерны. Она отметила, что в городе перевернулась цистерна объемом 49,3 тысячи литров. Бругада добавила, что все граждане были госпитализированы в разные медучреждения города. Повреждения получили также 18 автомобилей.

