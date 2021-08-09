В Макао тесты не выявили ни одного заражённого коронавирусом

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В Макао тест не показал ни одного больного COVID-19. Об этом сообщают власти специального административного района Китая.

Операция по тестированию на коронавирус всего местного населения, которую проводили органы здравоохранения Макао, не выявила инфицированных. В общей сложности пробы взяли у 716 тысяч человек.

Заражение «дельта»-штаммом ранее было выявлено 3 июля у четырёх членов одной семьи. До этого локальные случаи в регионе не регистрировались в течение 400 дней.

Власти анклава, опасаясь угрозы вспышки заболевания, распорядились провести всеобщий тест населения и временно приостановить деятельность развлекательных заведений, кроме казино. В настоящее время неизвестно, когда смогут возобновить работу кинотеатры, салоны красоты, фитнес-центры, караоке, ночные клубы.

За всё время пандемии в Макао были зарегистрированы 63 случая заражения коронавирусом. Большинство из них были завозными.

Ранее сообщалось, что в США компания такси отказалась перевозить вакцинированных от коронавируса.