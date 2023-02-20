В МАГАТЭ прокомментировали сообщение об обогащении иранского урана В МАГАТЭ заявили, что знают об обогащении иранского урана

Фото: Sascha Steinach via imago-images.de/Global Look Press

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в Twitter, что они осведомлены о факте обогащения урана в Иране. В случае необходимости об этом будет доложено совету управляющих организации.

МАГАТЭ известно о недавних сообщениях в СМИ о уровнях обогащения урана в Иране. Генеральный директор Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ обсуждает результаты недавней проверки с Ираном и в случае необходимости сообщит об этом Совету управляющих МАГАТЭ, — говорится в сообщении.

На прошлой неделе международные наблюдатели заявили, что в Иране были обнаружены запасы урана, обогащенные до 84%, что почти достаточно для производства ядерного оружия. Эту информацию ранее передавало агентство Bloomberg, ссылаясь на двух анонимных высокопоставленных дипломатов.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ должно определить, было ли обогащение урана преднамеренным или такое явление стало результатом случайного накопления в газовых центрифугах, используемых для разделения изотопов.

Ранее военный аналитик Игорь Герасимов высказал опасения, что США могут использовать против России приобретенное у нее же ядерное топливо и редкоземельные металлы (РЗМ). В частности, они могут применяться при создании стратегических вооружений.