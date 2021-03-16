В ЛНР возложили вину за крушение Ил-76 на украинское командование

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Вина за крушение самолёта Ил-76 в Донбассе в 2014 году и гибель 49 человек, находившихся на борту, полностью лежит на украинском командовании. Об этом заявил бывший официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее украинский суд заочно приговорил к пожизненному заключению экс-главу ЛНР Игоря Плотницкого. на него возложили вину за сбитый украинский Ил-76, на борту которого находились 49 военных.

Ещё Валерий Болотов (в июне 2014 года занимал пост главы ЛНР — NEWS.ru) говорил, что воздушное пространство над Луганской народной республикой закрыто, и в случае, если оно будет нарушено, любой нарушитель будет сбит, — цитирует РИА Новости Марочко.

Он добавил, что поскольку шла эскалация конфликта, и ЛНР уже на тот момент сталкивалась с воздушными атаками со стороны украинских силовиков, «атака на данный самолёт не считалась бы преступлением, даже если бы в этом непосредственно участвовал сам Плотницкий». Марочко считает, что самолёт представлял опасность для мирных жителей республики, поскольку «украинские силовики лепетали не на прогулку, а убивать мирных жителей».

Более того, по мнению Марочко, в Киеве знали, что ЛНР И ДНР уже обладали средствами, которые позволяли уничтожать подобные цели.

Целиком и полностью ответственность за гибель этих военных лежит на украинской власти и тех командирах, которые отдали приказ на вылет данного транспортного средства и выдвижении этих десантников на территорию ЛНР. Посылать этот борт было заведомо провальной идеей, которая и привела к большому количеству жертв среди укровоенных, — резюмировал Марочко.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская сторона нарушает режим прекращения огня только по одной причине — это деньги. ВСУ необходимо демонстрировать западным кураторам и украинскому командованию, что обстрелы не прекращаются, иначе денег не будет, пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Поэтому украинская сторона допустила уже десять таких обострений. И обстрел украинские войска ведут только тогда, когда на линии фронта появляется либо командование, либо иностранные кураторы, заметил милиционер.