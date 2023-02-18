В Ливане заявили об упреждающем ударе Путина по США Al Mayadeen: решение Путина о проведении спецоперации разрушило планы США по развалу РФ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Журналист издания из Ливана Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани заявил, что президент России Владимир Путин, приняв решение о начале спецоперации на Украине, нанес по США «упреждающий удар». По словам ливанского обозревателя, российский лидер разгадал американский план, который заключался в попытке развалить Россию с помощью украинской армии.

Тем самым Путин продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой, — написал Хомани.

Публицист отметил, что российский президент «переиграл» Вашингтон.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Госдуме, заявил, что цели гибридной войны, которую страны Запада ведут против России, — нанести ей поражение на поле боя и разрушить экономику. Тем самым Запад намерен превратить РФ в страну-изгоя, сказал министр. При этом он добавил, что попытки изолировать Россию провалились.

Глава Альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что государства — члены НАТО должны помочь усилить армию Украины после завершения боевых действий в стране. Он отметил, что ВСУ должны полностью перейти на стандарты НАТО.