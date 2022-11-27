В Ливане назвали «сущим кошмаром» для Запада потенциальное расширение БРИКС An Nahar: потенциальное расширение БРИКС станет сущим кошмаром Запада

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

В случае вступления в БРИКС Саудовской Аравии, Египта и Турции, для Запада наступит сущий кошмар, пишет ливанская газета An Nahar. По мнению журналистов, сфера влияния США на Ближнем Востоке заметно сократится на фоне растущей интеграции России и Китая в регионе. Автор материала отмечает, что Вашингтон серьезно озабочен растущим интересом саудитов к новой организации.

Вступление Саудовской Аравии в БРИКС, а за ней Египта и Турции, станет сущим кошмаром для Запада во главе с Соединенными Штатами, поскольку он продолжает рассматривать Ближний Восток как свой «задний двор», — сказано в публикации.

В настоящее время заявку на вступление уже подали Иран, Аргентина и Алжир.

О том, что Алжир подал заявку на вступление в межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР (БРИКС), сообщила ранее специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки. Она отметила, что на июньском саммите и Россия, и Китай приветствовали присоединение республики к группе.

Летом алжирский лидер Абдельмаджид Теббун сообщил о готовности страны стать частью БРИКС, подчеркнув, что для этого есть почти все условия. Кроме того, политик указал на то, что такой шаг позволит республике избежать «биполярных конфликтов».