В Литве оштрафованы волонтёры, укрывавшие мигранта на границе с Белоруссией

Штраф в размере €100 назначен волонтёрам, которые укрывали мигранта на литовской границе с Белоруссией, формулировкой наказания стало «несанкционированное нахождение в зоне чрезвычайного положения», сообщил портал 15min.lt со ссылкой на представителей госслужбы охраны границы Литвы.

Знавшие о месте нахождения мигранта и преследовавшие неясные цели лица, называющие себя волонтёрами, пожелали сами сначала добраться до уединенного места в Варенском районе и провести ещё одну, как подозревается, показательную «операцию по спасению». Только позже о событии были информированы пограничники и медики, — ссылается на слова представителя государственной службы охраны границы Гедрюса Мишутиса портал.

Литовские волонтёры обнаружили в приграничной полосе беженца из Сирии, который не мог самостоятельно передвигаться из-за того, что у него было порвано ахиллово сухожилие, и вызвали ему скорую помощь. После чего представители погранслужбы выдвинули обвинения против волонтёров в укрывательстве мигранта «с неясными целями».

Ранее литовские правоохранительные органы заявили, что представители организованного криминала прибалтийской республики стали заниматься нелегальными перевозками мигрантов в страны ЕС. Недавно литовская полиция задержала преступников, которые хотели провести через границу восемь человек.