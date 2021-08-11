В Крыму сообщили о подготовке Киевом серии провокаций

Украинские власти готовят комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, которые должны повысить напряжённость в Черноморском регионе. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.
В Киеве 23 августа должен пройти международный саммит «Крымская платформа», на котором планируется обсуждение вопроса «возвращения» полуострова.
К сожалению, провокации против России являются обязательной составной частью этого антироссийского проекта. В ходе международного саммита так называемой «платформы по деоккупации Крыма» будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе, — подчеркнул постпред.
Он добавил, что, используя тему Крыма, киевские власти намерены по заданию США и НАТО расшатывать международную обстановку вокруг полуострова.
Эта платформа создаётся, чтобы действовать, а не обсуждать теоретические вопросы, и мы должны быть к этому готовы, — отметил Мурадов.
Ранее стало известно, что Запад продолжит умышленно нагнетать ситуацию, новых провокаций у берегов полуострова следует ожидать в конце августа. Об этом заявил Георгий Мурадов. По его словам, провокационные действия будут нагнетаться, поскольку активнейшим образом прорабатывается так называемая «Крымская платформа».