В Кремле назвали дату встречи Путина с Пашиняном и Алиевым

26 ноября в Сочи состоятся трёхсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает Кремль. Отмечается, что встреча приурочена к годовщине подписания трёхстороннего заявления о прекращении огня и военных действий в зоне карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года.

По инициативе главы Российского государства 26 ноября в Сочи состоятся трёхсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года, — говорится в заявлении.

В рамках переговоров стороны обсудят реализацию трёхсторонних договорённостей, наметят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе, а также уделят особое внимание восстановлению и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

Также было отмечено, что Путин на полях встречи проведёт двусторонние переговоры с Алиевым и Пашиняном.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что трёхсторонняя встреча Путина с Алиевым и Пашиняном на каком-то этапе будет необходима. Однако, по его словам, для этого нужны согласие и готовность всех сторон. Возобновление боевых действий на армяно-азербайджанской границе стало поводом для беспокойства, но Москве удалось призвать стороны к сдержанности.

Позже в аппарате премьер-министра Армении Никола Пашиняна опровергли слухи о проведении трёхсторонней встречи. В ведомстве отметили, что пока подобной информацией не владеют.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.