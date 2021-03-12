В Кремле заявили о готовящейся кампании США против вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/9418daa2-8333-11eb-b2f7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединённые Штаты вместе с союзниками готовятся к масштабной информационной кампании против российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле.

На фоне растущего спроса на российскую вакцину «Спутник V» во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, — заявил источник.

Отмечается, что американская администрация разрабатывает сценарий информационной атаки на российский препарат, используя подконтрольные неправительственные организации. Ожидается, что Штаты планируют инсценировать массовую гибель людей якобы в результате использования «Спутника V», что послужит подкреплением заявлений о ненадёжности и опасности вакцины.

Параллельно планируется распространять в СМИ материалы, в которых будет говориться о некомпетентности российских специалистов, занимающихся вакцинацией и иммунологией. Целевой аудиторией этой атаки станут страны Европы, которые уже зарегистрировали «Спутник V» в экстренном порядке. В частности, Венгрия, которая будет преподноситься как страна, «поддавшаяся на уловки России», и начавшая вакцинацию препаратом без согласования с Брюсселем.

Ранее NEWS.ru писал, что российский препарат от коронавируса «Спутник V» может оказаться более эффективным, чем аналогичная вакцина европейского производства. Такое мнение высказал глава постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томас Мертенс.