Кремль пообещал помочь Индии из-за вспышки коронавируса

https://static.news.ru/photo/99e17ffc-b49d-11eb-99dc-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Россия и Индия находятся в постоянном контакте в связи со вспышкой коронавируса на территории южноазитского государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Как сказал представитель Кремля, многие страны помогают Индии. И Россия в их числе. По его словам, Москва и Нью-Дели находятся в постоянном контакте в силу особых союзнических отношений.

Надеемся, что эта помощь поможет в борьбе с коронавирусом, в борьбе с яростной вспышкой, которую сейчас переживают индийские партнёры, — подчеркнул Песков.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом стали фиксировать в Индии с начала апреля. К середине месяца начали появляться сведения о скачке уровня смертности. Так, 15 апреля в стране скончались 1038 человек, а после 21 апреля ежедневно умирали около двух тысяч пациентов.

Ранее стало известно, что в индийском штате Гуджарат местные жители решили защищаться от коронавирусной инфекции нетрадиционным способом: с помощью коровьего навоза и мочи, а также молока. Индусы наносят смесь с выделением животных на тело, ждут её высыхания, а затем моют себя коровьим молоком.