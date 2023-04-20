В Кремле рассказали, кто контролирует ядерные арсеналы Франции и Британии Песков: ядерные арсеналы Франции и Великобритании де-факто находятся под контролем США

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Ядерные арсеналы Франции и Великобритании де-факто находятся под контролем США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на условие Парижа для переговоров по ДСНВ — выравнять разрыв между арсеналами всех ядерных держав, передает ТАСС.

Ядерные арсеналы и Франции, и Великобритании де-факто находятся под контролем США. Поэтому если нам говорить с Америкой, то говорить без учета этих двух арсеналов бессмысленно абсолютно, — сказал Песков.

Ранее официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр уточнила, что позиция Парижа «давно сформулирована и ясна» и не меняется на протяжении десятилетий — главным условием участия Франции в переговорах о контроле над стратегическими вооружениями является значительное сокращение разрыва между арсеналами РФ и США.

21 февраля российский президент Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он отметил, что речь не идет о выходе из договора. Для возврата к диалогу с США потребуются разъяснения о военных намерениях Парижа и Лондона, добавил глава государства.