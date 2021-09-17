В Кремле раскрыли суть разговора Путина с президентом Финляндии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом говорится на сайте Кремля.
В ходе беседы Путин и Ниинистё
Также президент РФ поддержал идею Ниинистё провести в Хельсинки в 2025 году саммит к 50-летия Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Ранее Путин провёл переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В беседе два лидера обсудили сложившуюся ситуацию в Афганистане и перспективы развития положения в регионе. Кроме того, главы государств затронули и вопросы двусторонних отношений.