В Кремле раскрыли суть разговора Путина с президентом Финляндии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом говорится на сайте Кремля.

В ходе беседы Путин и Ниинистё подтвердили заинтересованность в развитии диалога в рамках Арктического совета. Также президенты затронули ситуацию в Афганистане. Ниинистё выразил признательность РФ за содействие финской стороне при осуществлении эвакуации из Кабула. В свою очередь, Путин проинформировал финского лидера об итогах заседаний Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Также президент РФ поддержал идею Ниинистё провести в Хельсинки в 2025 году саммит к 50-летия Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее Путин провёл переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В беседе два лидера обсудили сложившуюся ситуацию в Афганистане и перспективы развития положения в регионе. Кроме того, главы государств затронули и вопросы двусторонних отношений.