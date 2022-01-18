В Кремле озвучили темы на переговорах Путина и Раиси

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Президент России Владимир Путин 19 января проведёт переговоры с иранским президентом Ибрахимом Раиси, рассказали в пресс-службе Кремля. Главы государств планируют обсудить реализацию совместных экономических проектов и международные темы, сообщается на сайте Кремля. Встреча пройдёт в Москве.

Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы, — говорится в сообщении.

Также Путин обсудит с Раиси проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, переговоры по которой возобновились в начале января.

В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отметил, что лидеры планируют обсудить сотрудничество в культурной, политической и технологической сферах.

Ранее Москва и Тегеран подписали протокол, позволяющий упростить условия поездок отдельных категорий граждан России и Ирана. Прежде всего речь шла о предпринимателях, которым обещали получение виз в облегчённом порядке. Потом из-за пандемии коронавируса российские власти объявили о приостановке выдачи виз гражданам Исламской Республики.