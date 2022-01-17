В Кремле ответили на возможное размещение военных НАТО в Эстонии

Возможное размещение в Эстонии военных НАТО является доказательством обоснованности российских обеспокоенностей и того, что не РФ нагнетает напряжённость, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Ранее издание The Mirror сообщило, что британских солдат НАТО в Эстонии на границе с РФ попросили изображать бурную деятельность.

Что касается просьб Эстонии и так далее о размещении дополнительных военных контингентов у себя на территории, это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей, и это есть доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряжённости, — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала решение не приглашать Таллин в Женеву на переговоры России и США. По её мнению, НАТО следует выступать «единым фронтом».

Эстонский премьер также осудила российские предложения о гарантиях безопасности. Претензию Москвы к НАТО по поводу отказа от «освоения территории» государств, вступивших в Альянс после 1997 года, она назвала «возмутительной».

В свою очередь, канцлер министерства обороны республики Кусти Сальм заявил, что Эстония готова разместить до 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования НАТО.

На заседании Совета Россия — НАТО представители стран Североатлантического альянса вновь выступили с заявлением о возможности противостояния с Москвой в том случае, если она решится напасть на Украину. При этом между Россией и НАТО остались разногласия не только по Украине, но и по евробезопасности, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.