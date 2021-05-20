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В команде Зеленского отреагировали на скандал с косовороткой

10:32, 21 мая 2021
Владимир и Елена Зеленские Владимир и Елена Зеленские Фото: zelenskiy_official/instagram.com

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на скандал, разгоревшийся вокруг обвинений в том, что украинский лидер Владимир Зеленский не может отличить косоворотку от вышиванки. Он назвал немотивированной критику Зеленского из-за фотографий в вышиванке, которая похожа на косоворотку. Он пояснил, что cхожесть обусловлена культурными особенностями, сообщает «Обозреватель».

Чиновник из команды Зеленского пояснил, что известный дизайнер Артём Климчук взял за основу «национальный костюм Днепропетровского региона», когда разрабатывал рубашки для главы государства и его супруги.

Украинская вышиванка — это не один какой-то образ, не один узор, не одна модель. Бывают техники вышивки, варианты кроя. Это разные региональные особенности и современные их интерпретации, — заявил Подоляк.

Климчук объяснил, что боковой вырез потерял свою актуальность в Советском Союзе, хотя до этого был популярен на востоке Украины в XIX веке. Дизайнер добавил, что создал вышиванку для Зеленского на основе экспонатов, которые хранились в музеях, но немного её осовременил.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила Зеленскому, чем косоворотка отличается от вышиванки. Она напомнила, что культуролог, искусствовед и академик Дмитрий Лихачёв считал, что разрез косоворотки смещён в сторону, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу. Косоворотка является элементом русского национального мужского костюма, а вышиванка относится к украинской традиции, и разрез на ней должен быть строго посередине груди.

Украинцы раскритиковали своего лидера за то, что он неудачно выбрал наряд. Некоторые даже заявили, что президент страны является «москалюгой» и «придурком», они посоветовали ему надеть лапти и кокошник.

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