В команде Зеленского отреагировали на скандал с косовороткой

https://static.news.ru/photo/59c178cc-ba07-11eb-803a-96000091f725_660.jpg Владимир и Елена Зеленские Фото: zelenskiy_official/instagram.com

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на скандал, разгоревшийся вокруг обвинений в том, что украинский лидер Владимир Зеленский не может отличить косоворотку от вышиванки. Он назвал немотивированной критику Зеленского из-за фотографий в вышиванке, которая похожа на косоворотку. Он пояснил, что cхожесть обусловлена культурными особенностями, сообщает «Обозреватель».

Чиновник из команды Зеленского пояснил , что известный дизайнер Артём Климчук взял за основу «национальный костюм Днепропетровского региона», когда разрабатывал рубашки для главы государства и его супруги.

Украинская вышиванка — это не один какой-то образ, не один узор, не одна модель. Бывают техники вышивки, варианты кроя. Это разные региональные особенности и современные их интерпретации, — заявил Подоляк.

Климчук объяснил, что боковой вырез потерял свою актуальность в Советском Союзе, хотя до этого был популярен на востоке Украины в XIX веке. Дизайнер добавил, что создал вышиванку для Зеленского на основе экспонатов, которые хранились в музеях, но немного её осовременил.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила Зеленскому, чем косоворотка отличается от вышиванки. Она напомнила, что культуролог, искусствовед и академик Дмитрий Лихачёв считал, что разрез косоворотки смещён в сторону, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу. Косоворотка является элементом русского национального мужского костюма, а вышиванка относится к украинской традиции, и разрез на ней должен быть строго посередине груди.

Украинцы раскритиковали своего лидера за то, что он неудачно выбрал наряд. Некоторые даже заявили, что президент страны является «москалюгой» и «придурком», они посоветовали ему надеть лапти и кокошник.