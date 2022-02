МИД Китая: раздувание США угрозы войны ударило по Украине

Фото: wikipedia.org

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале в шутку попросила западные СМИ озвучить даты предстоящих российских «вторжений», чтобы знать, когда планировать отпуск. Ранее американские и британские журналисты писали о том, что Москва «вторгнется» на Украину утром 16 февраля.

Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т. д. — огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск,...