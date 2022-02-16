МИД Китая: раздувание США угрозы войны ударило по Украине

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что раздувание Соединёнными Штатами Америки угрозы войны негативным образом повлияло на экономику и социальную стабильность Украины. Он также отметил, что подобная риторика замедлила поиски решения в переговорах, сообщил дипломат на брифинге, пишет ТАСС.

В течение последних нескольких дней американская сторона раздувала угрозу войны, искусственно создавала напряжённую атмосферу, что нанесло серьёзный удар по экономике, социальной стабильности и условиям жизни народа Украины, а также усилило сопротивление в продвижении переговоров и диалога соответствующих сторон, — подчеркнул дипломат.

На минувшей неделе западные официальные лица и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. В свою очередь президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Он уточнил, что по данным Белого дома, российскому наступлению может предшествовать череда ракетных ударов, а также кибератаки. Подтверждений данной информации не приводится.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала 15 февраля 2022 года днём провала западной пропаганды войны. В своём Telegram-канале дипломат подчеркнула, что «победа» была бескровной.