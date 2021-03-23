В КНР высоко оценили визит главы МИД РФ Сергея Лаврова

https://static.news.ru/photo/ccd62260-8bd4-11eb-99e8-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров и Ван И Фото: mid/vk.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Китай с официальным визитом. В КНР дали высокую оценку его работе в ходе поездки.

МИД КНР назвал визит Лаврова плодотворным. Российский министр и его китайский коллега Ван И обменялись мнениями по двусторонним отношениям. Помимо этого, они подписали и обнародовали совместное заявление по вопросам глобального управления в современных условиях. Помимо этого, на повестке встречи двух министров были региональные вопросы. Политики подписали ряд договорённостей, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что Лавров посетил Китай впервые с момента начала пандемии коронавирусной инфекции. В КНР считают, что встреча Лаврова и Ван И стала важным и позитивным моментом в двусторонних отношениях.

Ранее NEWS.ru писал, что Сергей Лавров критически высказался о политизированном отношении ряда западных стран к вопросу вакцинации граждан от коронавирусной инфекции. Он отметил, что Запад пытается выставить Россию и Китай авантюристами в ситуации, когда речь идёт о спасении жизни людей.