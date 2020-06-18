В КНР подтвердили обязательства по первой части торговой сделки с США

https://static.news.ru/photo/9bbe3da2-b18c-11ea-a4eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи на Гавайях подтвердил выполнение Пекином своих обязательств по первой фазе торговой сделки.

Ян Цзечи подтвердил приверженность и выполнение всех обязательств по первой фазе торговой сделки между нашими государствами, — написал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

During my meeting with CCP Politburo Member Yang Jiechi, he recommitted to completing and honoring all of the obligations of Phase 1 of the trade deal between our two countries. pic.twitter.com/YJmBTUmuQ9 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 18, 2020

Ранее ведущий экономист Центра международных экономических связей Китая Чэнь Вэньлин заявила, что из-за пандемии коронавируса Китай вряд ли сможет выполнить обязательства по первой фазе торговой сделки с Соединёнными Штатами. Тем не менее, по её словам, в КНР не перестают прилагать усилия, чтобы обеспечить реализацию договорённостей, заключённых с Белым домом.

Она напомнила о том, что Госсовет КНР объявил в первом квартале о снятии части ограничений на продукцию из США. Однако Вашингтон, по её словам, не отменил большинство пошлин на товары из Китая.

Первая часть торгового соглашения обяжет Китай закупить товары из США на сумму около $200 млрд. По данным осведомлённых источников, документ подразумевает покупку американских промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей — на $50 млрд, сельхозпродукции — на $40 млрд. Ещё $35–45 млрд КНР должна потратить на услуги, писал NEWS.ru.