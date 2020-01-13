https://static.news.ru/photo/a622d28c-3692-11ea-9a21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ringo Chiu/Global Look Press

Первая часть торгового соглашения, которое планируется подписать в ближайшее время, обяжет Китай закупить товары из США на сумму около $200 млрд.

По данным осведомлённых источников, документ подразумевает покупку американских промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей — на $50 млрд, сельхозпродукции — на $40 млрд. Ещё $35-45 млрд КНР должна потратить на услуги, передаёт «Политика сегодня».

Ранее NEWS.ru писал, что США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов. На данный шаг в Вашингтоне пошли в преддверии подписания первой фазы торговой сделки с Пекином.