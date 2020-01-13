Первая часть торгового соглашения, которое планируется подписать в ближайшее время, обяжет Китай закупить товары из США на сумму около $200 млрд.
По данным осведомлённых источников, документ подразумевает покупку американских промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей — на $50 млрд, сельхозпродукции — на $40 млрд. Ещё $35-45 млрд КНР должна потратить на услуги,
Ранее NEWS.ru писал, что США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов. На данный шаг в Вашингтоне пошли в преддверии подписания первой фазы торговой сделки с Пекином.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен