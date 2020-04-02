В КНДР заявили об отсутствии заражённых коронавирусом в стране

https://static.news.ru/photo/22decee0-74b7-11ea-9d72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Huang Jingwen/Global Look Press

Медики Северной Кореи заявляют, что в стране не было зарегистрировано подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

До сих пор ни один человек не был заражен новым коронавирусом в нашей стране, — заявил агентству France-Presse глава антиэпидемиологического отдела Центрального штаба по экстренной борьбе с инфекционными заболеваниями Пак Мен Су.

В феврале южнокорейская газета «Чунан Ильбо» сообщила со ссылкой на источник в КНДР о первом случае заражения новым коронавирусом на территории Северной Кореи. По данным издания, первым заболевшим стал «житель Пхеньяна», который вернулся из Китая. Официального подтверждения этой информации не было.

Властям Северной Кореи в течение нескольких прошлых недель потребовалась помощь «международных контактов» для расширения в стране проведения тестов на коронавирус нового типа. По словам источника, знакомого с ситуацией, анализ на COVID-19 в КНДР сдали по меньшей мере 590 человек. Все они прибыли в страну из-за рубежа в январе. Все пробы показали отрицательный результат.

По данным на 2 апреля в мире уже насчитывается более 938 тысяч человек, инфицированных коронавирусом, скончались 47 273 человек, поправились более 190 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено 219 722 случая COVID-19.

В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия, там зафиксировано 13,155 тыс. жертв и 110 574 заболевших. На втором месте — Испания, где подтверждено 104 118 случаев заболевания и скончались более 9 тыс. человек, писал NEWS.ru.