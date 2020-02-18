https://static.news.ru/photo/a6245028-52ec-11ea-a3ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yangtonglian/Xinhua/Global Look Press

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР утвердил новый общенациональный стандарт диагностики и лечения заболевания, вызываемого новым типом коронавируса. Этот регламент уже шестой с начала января.

Теперь врачи при диагностике обязаны учитывать результаты анализа нуклеиновой кислоты в крови человека или результаты секвенирования (получения генной информации). Кроме того, при лечении больных с тяжелой формой заболевания рекомендуется дополнительно применять метод переливания плазмы крови пациентов уже переболевших этой инфекцией.

Также власти предписали, что уже выписавшимся больным в течение двух недель рекомендуется проходить осмотр у доктора с целью восстановления на фоне ослабленного иммунитета, сообщает Центральное телевидение Китая.

Жители Китая стали заболевать опасной пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустило работников по отпускам.

К 18 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек, из которых большинство — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали более 2 тысяч инфицированных. Выздоровели 9128 человек в Хубэе и 14 352 — в мире. В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни.

Ранее NEWS.ru писал, что в китайской островной провинции Хайнань придумали систему страхования бизнеса от потерь, связанных с эпидемией коронавируса. Причём в самом регионе вспышку заболевания уже удалось погасить.