В Китае нашли нелегальную сеть по организации поездок в российские казино

Правоохранительные органы Китая раскрыли нелегальную сеть игорного бизнеса, которая осуществляла поиск и перевозку китайских граждан в Россию для участия в азартных играх, сообщает Центральное телевидение страны. Расследование началось в прошлом году после того, как был раскрыт ряд чрезвычайно крупных дел об организации трансграничного игорного бизнеса.

В репортаже рассказывается об истории граждан КНР, которые попали в «сети» игрового бизнеса. Это изменило их жизнь не в лучшую сторону. Так, клиент Мяо в течение трёх лет успел сыграть в казино 14 раз и вместе с тем потерять всё своё состояние, а также обрести огромный долг. Находясь в полном отчаянии, он решил обратиться в полицию.

Как показало расследование, Мяо являлся агентом и занимался поиском потенциальных игроков в Китае, а затем искал пути привезти их в казино в Приморье. Также стало известно, что три агента казино с фамилиями Чжай, Го и Хэ в 2016 году осознали, что такая схема может принести хорошие проценты, и начали активно этим заниматься. Привлечь китайских туристов было несложно, так как казино большое и профессиональное.

По данным главы отдела операций управления международного сотрудничества Министерства общественной безопасности КНР Гао Цзюньи, в данном казино есть четыре игровых зала и игровая онлайн-платформа специально для граждан Китая.

Для привлечения внимания граждан к азартным играм казино специально направляло в Китай руководителей и старших агентов. Они вступали в сговор с китайскими туристическими агентствами, которые уговаривали граждан отправиться в Россию, предлагая им бесплатное питание, проживание, проезд и другие услуги.

После обращения Мяо была создана «оперативная группа 7.22», работа которой была направлена на борьбу с данной трансграничной преступной группировкой. Как сообщается, с того момента было возбуждено 10 уголовных дел. По подозрению в соответствующих преступлениях было задержано 142 человека, раскрыты 18 подставных компаний и четыре подпольных банка, используемых для перевода средств.

На территории Китая казино разрешены в специальном административном районе Макао. В России игорный бизнес запрещён с 1 июля 2009 года везде, кроме специальных зон в Алтайском, Приморском, Краснодарском краях, Калининградской области и Крыму.

Ранее сообщалось, что из-за закона, который ограничивает перевод денег нелегальным онлайн-казино, банкам приходится вручную проверять организации. В письме Национального совета финансового рынка вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлёву представители банков запросили доступ к автоматическим проверкам реестра.