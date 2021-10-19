В киевские крематории выстроились очереди из катафалков из-за COVID-19

Очередь из катафалков из-за роста заболеваемости коронавирусом в киевский крематорий 20 октября составляет около двух часов. Об этом заявил на заседании Рады депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, передаёт РИА Новости.

Он отметил , что на Украине за минувшие сутки зафиксировано более 18 тысяч заболевших коронавирусом. Депутат также сообщил о поддержке повторной организации вакцинации в стенах парламента для депутатов и сотрудников законодательного органа.

Украина сегодня является второй страной, к сожалению, сверху по количеству умерших. Очередь к киевскому крематорию сегодня из катафалков составляет около двух часов, — заявил Радуцкий.

С 23 сентября Украина перешла из «зелёной» в «жёлтую» зону карантина из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. С 15 октября в «красную» зону по COVID попала Херсонская область. Также с 18 октября «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Ранее сообщалось, что Украина обновила рекорд по количеству зарегистрированных смертельных исходов от коронавирусной инфекции. Резко увеличилось и число заражений. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране правительство подняло вопрос о введении локдауна. В качестве причины нового всплеска заболеваемости министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал распространение британского штамма коронавируса.