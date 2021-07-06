В МИД Украины возмутились пилотом самолёта, не пустившим на борт украинцев

В МИД Украины отреагировали на инцидент с польским пилотом, который со словами «я король самолёта» запретил украинцам подниматься на борт лайнера. Об этом пишет РБК со ссылкой на официального представителя ведомства Украины Олега Николенко.

Борт следовал из польского города Познани в Одессу. Пилот авиакомпании Ryanair объявил себя «королём» самолёта и запретил подниматься на борт 30 украинцам. В результате вылет задержали из-за неадекватного поведения члена экипажа.

Видели эту информацию в СМИ. Поручили консульскому отделу посольства Украины в Польше её проверить, — сказал Николенко.

В то же время представитель аэропорта добавил, что нарушения во время регистрации на рейс действительно были. Тем не менее в Познани не располагают информацией о том, что кто-то из экипажа судна вёл себя неадекватно.

Стоит заметить, что это не первый инцидент с бортом авиакомпании Ryanair. 23 мая самолёт этой же компании совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, которые позже не подтвердились. Белорусские силовики задержали находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.