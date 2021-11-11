В Киеве рассказали, за что Галкину запретили въезд на Украину

Российского юмориста Максима Галкина внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, из-за «создания предпосылок для нарушения территориальной целостности» страны. Об этом украинскому изданию APnews сообщили в пресс-службе СБУ

В ведомстве заявили, что основанием для внесения «указанного иностранца» в чёрный список и запрета на въезд в страну является его деятельность в ущерб национальным интересам Украины.

В частности, (основанием стала — NEWS.ru) деятельность, направленная на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором и т.д, — цитирует издание сообщение СБУ.

Однако в ведомстве не стали уточнять, какое именно высказывание кoмика стало непосредственной причиной запрета. Отмечается, что сам Галкин и его семья (в частности, певица Алла Пугaчёва), долгое время никак не комментировали ситуацию с Крымом и, предварительно, не посещали полуостров с 2014 года.

Ранее стало известно, что Максима Галкина внесли в чёрный список по представлению Службы безопасности Украины. В перечне значатся фамилии уже 259 человек. Данный список публикуется с 2015 года. Многим его фигурантам запрещён въезд на территорию Украины и гастрольная деятельность.