В Киеве продлили комендантский час

Комендантский час в Киеве продлевается до 8 часов утра (09:00 мск), заявил мэр города Виталий Кличко в видеообращении в Facebook. По словам градоначальника, подобные ограничения будут действовать в дальнейшем, их необходимо соблюдать.

Продолжается комендантский час до восьми утра, — сообщил Кличко.

Он отметил, что люди, которые будут находиться во время комендантского часа на улице, будут считаться членами диверсионных групп.

Город живёт в условиях военного положения. Поэтому не подвергайтесь опасности. Прошу всех соблюдать правила, — заключил мэр.

24 февраля Кличко объявил о введении в столице Украины комендантского часа. Он действовал с 22:00 до 07:00 (с 23:00 до 08:00 мск). По словам градоначальника, это вынужденный, но необходимый шаг в нынешних условиях военного положения для безопасности жителей столицы.

Общественный транспорт во время комендантского часа не работает. Станции метрополитена доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.

Кличко ранее заявил, что готов пойти воевать против России. Градоначальник сказал, что в случае военной агрессии против Украины он как бывший солдат возьмёт в руки автомат.