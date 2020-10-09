В Киеве проблемы в сфере ВПК связали с конкуренцией со стороны Москвы

Украинский военно-промышленный комплекс утратил свои основные преимущества и столкнулся с активной конкуренцией со стороны России. Об этом заявил генеральный директор компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря.
По его словам, Украина давно не входит в первую десятку мировых экспортёров оружия.
К сожалению, мы также выпадаем из второй десятки. Конкуренция на внешних рынках постоянно растёт, — пояснил Ноздря, чьё выступление разместил «Укринформ».
Глава «Укрспецэкспорта» также указал, что Россия «очень активно» конкурирует с Украиной на её «базовых рынках», используя порой дипломатические каналы. Проблемы украинского ВПК Ноздря объяснил ситуацией внутри страны.
Безусловно, украинская продукция за последние 10–15 лет во многом потеряла конкурентоспособность. Потому что конкуренты наши не имеют таких проблем в экономической и политической плоскости, как имеет Украина. У нас было разорвано много операционных связей, — подчеркнул глава компании.
Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Украинского института политики Руслан Бортник высказался о меморандуме, который предусматривает закупку Киевом в Британии ракетных катеров. По его словам, событие, названное победой украинских властей, может превратиться в «тыкву с кредитами». Соглашение с экспортно-кредитным агентством Великобритании подписал во время визита в Соединённое Королевство президент Украины Владимир Зеленский.