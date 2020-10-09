В Киеве проблемы в сфере ВПК связали с конкуренцией со стороны Москвы

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Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко не сомневается, что США могут устроить на Украине госпереворот, как только Зеленский не будет им нужен. Президента сместят с его поста в любой момент, как только это понадобится Штатам.

Поводом для такого вывода стал опрос, проведённый изданием Nation News, свергнут ли украинского лидера до конца года. С тем, что украинцы уже устали от политики Зеленского, согласились 14% респондентов. Ещё...