В Киеве предложили снести 60 памятников, связанных с Россией и СССР

Депутаты Киевской рады предложили демонтировать 60 памятников и мемориальных досок, имеющих отношение к России и СССР. В список попали памятники поэту Александру Пушкину, писателю Михаилу Булгакову, генералу Николаю Ватутину, а также героям фильма «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Владимирову Шарапову, пишет «Страна.ua».

Инициатива принадлежит депутатам от фракций «Слуга народа» и «Голос». По их мнению, попавшие в перечень памятники «отравляют городское пространство».

В перечень предназначенных к сносу они также включили памятники военачальникам Николаю Щорсу, Михаилу Кирпоносу, Павлу Рыбалко и педагогу Антону Макаренко, которые являются уроженцами Украины. Кроме того, по мнению депутатов, сносу подлежат памятники лётчику Валерию Чкалову, русскому государственному и политическому деятелю Сергею Витте, Зое Космодемьянской и другим историческим личностям.

Ранее сообщалось, что в Харькове снесли памятник советскому полководцу Георгию Жукову. После демонтажа на его место была нанесена надпись «Слава Украине», а сам памятник отвезли на место, напоминающее свалку. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело.