В Киеве предложили принять закон о принудительной депортации населения

Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Украинские власти предложили принять закон о принудительной депортации мирного населения. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» глава назначенной Киевом «военной администрации Луганской области» Сергей Гайдай.

Речь идёт о возможности принудительного выселения жителей Лисичанска. Гайдай отметил, что для ВСУ ситуация на северо-западе сейчас крайне сложная, так как российские войска наступают, продолжаются обстрелы, а в городе при этом остаются порядка 15 тыс. мирных жителей.

Были предложения определенных депутатов депортировать этот город (Лисичанск). Мы предложили им: пожалуйста, примите быстренько законопроект про депортацию, и мы будем вывозить людей, — заявил киевский чиновник.

Сами лисичане предложенную эвакуацию называют «вышвыриванием» и считают, что киевские власти хотят оставить их «в палатках». К тому же, некоторые горожане в интервью France 24 заявили, что их обстреливает украинская сторона, а не российская. Как сообщал канал, лисичане «стоят на пути украинских войск», которые пытались их эвакуировать.

Гайдай сообщил, что российская авиация уничтожила большой склад, осуществлявший снабжение гарнизона в Лисичанске. По его словам, почти полностью разрушены ангары и склады. Отвечая на вопрос, поступает ли в регион какая-либо техника с Запада, представитель киевской стороны ответил, что «ничего не знает».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что передовые группы военных российских военных зашли в Лисичанск. По его словам, в скором времени город будет освобождён.