В Киеве потребовали компенсацию за вывоз из страны ядерного арсенала
СНБО: Киев намерен получить компенсацию оружием за вывоз ядерного арсенала
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:24, 19 декабря 2021
Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.com
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина хочет получить компенсацию за переданный ядерный арсенал. По его словам, такой компенсацией могло бы стать оборонительное оружие, сообщает издание «Апостроф».
Мы не нуждаемся в оружии для наступления, мы нуждаемся в оружии для защиты. В 1994 году, когда нас обманули и забрали ядерные боеголовки, и США договорились, что их забирает РФ, Россия их забрала и сейчас шантажирует весь мир. Мы должны за это получить компенсацию, — отметил Данилов.
Он добавил, что в настоящее время Украине требуются не деньги за отданные боеголовки, а оружие для защиты от них.
В 1994 году Киев, Москва, Вашингтон и Лондон подписали Будапештский меморандум, согласно которому, был ликвидирован ядерный арсенал Украины, за это ей обещали безопасность.
Ранее стало известно, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи состоялся, продлившись два часа. Он был ожидаемо жёстким, но, похоже, о его содержании ещё не всё известно. При этом изначально было ясно, что переговоры не решат украинскую проблему. Слишком далеко всё уже зашло.