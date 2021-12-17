В Киеве потребовали компенсацию за вывоз из страны ядерного арсенала

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина хочет получить компенсацию за переданный ядерный арсенал. По его словам, такой компенсацией могло бы стать оборонительное оружие, сообщает издание «Апостроф».

Мы не нуждаемся в оружии для наступления, мы нуждаемся в оружии для защиты. В 1994 году, когда нас обманули и забрали ядерные боеголовки, и США договорились, что их забирает РФ, Россия их забрала и сейчас шантажирует весь мир. Мы должны за это получить компенсацию, — отметил Данилов.

Он добавил, что в настоящее время Украине требуются не деньги за отданные боеголовки, а оружие для защиты от них.

В 1994 году Киев, Москва, Вашингтон и Лондон подписали Будапештский меморандум, согласно которому, был ликвидирован ядерный арсенал Украины, за это ей обещали безопасность.

Ранее стало известно, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи состоялся, продлившись два часа. Он был ожидаемо жёстким, но, похоже, о его содержании ещё не всё известно. При этом изначально было ясно, что переговоры не решат украинскую проблему. Слишком далеко всё уже зашло.