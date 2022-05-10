В Киеве переименуют несколько станций метро

Фото metro.kyiv.ua

В Киеве могут переименовать несколько станций метрополитена, передаёт «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). Названия станций выбирались путём онлайн-голосования. Станции, которые собираются переименовать, прямо или косвенно связаны с Белоруссией или Россией.

В опросе приняло участие более 170 тысяч человек, теперь решение о переименовании остаётся за городским советом. Издание опубликовало самые популярные предложения.

Таким образом «Берестейская» может стать «Бучанской», станцию «Площадь Льва Толстого» могут переименовать в «Василия Стуса», «Героев Днепра» в «Героев Украины», вместо «Минской» будет «Варшавская», станция «Дружбы народов» может приобрести название «Ботаническая».

Ранее в Верховную раду внесли законопроект, в рамках которого на Украине будут запрещены географические названия, связанные с Россией, её историей и выдающимися деятелями. Депутаты полагают, что принятие соответствующего закона «ускорит десоветизацию и дерусификацию страны».

Рада также намерена запретить музыку в исполнении российских артистов в общественных местах, а также на радио и телевидении. В случае его принятия запрет будет действовать как минимум до завершения спецоперации России.